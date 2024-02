USA beschießen Ziele im Irak und Syrien

Das US-Militär hat Luftangriffe auf mehrere Standorte im Irak und in Syrien gestartet. Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf US-Regierungsvertreter.

Die Luftangriffe hätten mehr als 85 Ziele getroffen – unter anderem Kommando- und Kontrollzentren, Munitionslager und andere Einrichtungen, die mit Milizen im Irak und Syrien in Verbindung stünden. Laut US-Präsident Biden bilden die Angriffe nur den Auftakt zu einer Vergeltungsaktion der USA. Denn damit reagiert das US-Militär auf einen Drohnenangriff, bei dem am letzten Wochenende zwei US-Soldatinnen und ein Soldat in Jordanien getötet wurden. Die USA machen vom Iran unterstützte Milizen, die im Irak und in Syrien operieren, dafür verantwortlich. Der Iran hatte jede Verantwortung zurückgewiesen. Die Angriffe kommen nur wenige Stunden, nachdem Biden den getöteten Soldatinnen und dem Soldaten auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Dover im Bundesstaat Delaware die letzte Ehre erwiesen hatte. In einem Statement versichert Biden, da