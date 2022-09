438,5 Millionen US-Dollar: Warum ein E-Zigarettenhersteller so viel zahlt

Vor Gericht ging der Streit schon länger. Der Vorwurf: E-Zigarettenwerbung, die gezielt junge Menschen anspricht.

Der E-Zigarettenhersteller Juul Labs wurde nicht zu dieser Geldsumme verurteilt. Es handelt sich um einen Vergleich. Heißt: Die Beteiligten haben sich auf einen Kompromiss geeinigt. In dem Fall waren das Juul Labs und der Generalstaatsanwalt des Bundesstaats Conneticut. Er hatte insgesamt 34 US-Bundesstaaten in dem Gerichtsverfahren vertreten.

Warum die Klage?

Die Kläger sagten, der E-Zigarettenhersteller habe nicht nur gezielt junge und minderjährige Menschen mit seiner Werbung angesprochen. Er habe auch nicht klar gemacht, wie viel Nikotin in seinem Produkt ist und dass es süchtig macht. Mit dem Vergleich endet der Streit vor Gericht und Juul Labs darf nicht mehr bei unter 35-Jährigen werben. Juul Labs sagte, sie hätten ihre Werbung seit mehreren Jahren sowieso schon geändert. Das Geld aus dem Vergleich geht laut Generalstaatsanwalt teilweise an die Bundesstaaten und teils an Projekte, die Menschen dabei helfen sollen, mit dem Rauchen aufzuhören.

Wie sieht's bei dir aus: