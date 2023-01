Wegen Mord: Erstmals trans* Frau in den USA hingerichtet

In Missouri wurde eine trans* Person hingerichtet. Sie begann ihre Transition im Gefängnis.

Die Todesstrafe gegen die 49-jährige Amber McLaughlin wurde am Dienstagabend (Ortszeit) mithilfe einer Giftspritze vollstreckt. Das teilte die Gefängnisverwaltung des Bundesstaates Missouri mit.

Warum wurde Amber McLauglin hingerichtet?

Eingesessen hatte McLaughlin, weil sie 2006, noch als Mann, ihre damalige Lebensgefährtin vergewaltigt und ermordet hatte. Im Prozess sprachen die Geschworenen sie schuldig, konnten sich aber nicht auf die Strafe einigen. Der Richter schritt daher ein und verhängte die Todesstrafe. Weil sich die Jury so lange nicht einig war, versuchten die Anwälte von McLaughlin, den Gouverneur von Missouri davon zu überzeugen, die Todesstrafe in lebenslange Haft umzuwandeln. Der Gouverneur erteilte ihnen allerdings eine Absage.

Das Problem mit trans* Geschlechtlichkeit im Gefängnis

Medienberichten zufolge hatte McLaughlin vor einigen Jahren mit ihrer Geschlechtsumwandlung begonnen. Dennoch blieb sie im Männertrakt des Todestraktes ihres Gefängnisses. Das "National Center for Transgender Equality" hat in einer Studie herausgefunden, dass Personen, die in einem für ihre Geschlechtsidentität unpassenden Gefängnis sitzen, häufiger das Ziel physischer oder sexueller Gewalt sind.

