Frau stürzt 30 Meter tief - und wird nach vier Tagen gerettet!

Mit ihrem Truck stürzte sie einen Abhang hinunter. Ein Wanderer rettete ihr vermutlich das Leben.

Am Mittwochabend war die Frau in den Bergen bei Los Angeles unterwegs. Als sie einem Reh auswich, kam sie von der Fahrbahn ab und stürzte knapp 30 Meter in die Tiefe, wie die Feuerwehr von Los Angeles County berichtet. Schon diesen Sturz überleben die meisten Menschen nicht, da die Abhänge in dem Gebiet am Mount Baldy sehr steil sind. Alleine im Januar 2023 sind 15 Wanderer verschwunden oder haben sich verletzt.

Frau ist vier Tage im Truck eingeklemmt

Ganze vier Tage war die Frau im Inneren ihres Truck eingeklemmt - ohne Empfang am Handy, eine aussichtslose Lage. Glücklicherweise entdeckte ein Wanderer den Truck und rief sofort die Rettungskräfte, die sie per Flugzeug ins nächste Krankenhaus brachten. Zu dem Zeitpunkt konnte die Frau sogar noch sprechen, berichten die Sanitäter. Sie war allerdings noch nicht in der Lage, zu erklären, wie sie trotz Wind und Regen so lange überleben konnte. Wie es ihr gerade geht, ist nicht klar. Experten gehen davon aus, dass sie stark unterkühlt und dehydriert war.

An Weihnachten geschah ein ähnliches Wunder in den USA: