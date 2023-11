Auto fliegt durch die Luft und geht in Flammen auf 😲

Passiert ist das am Mittwoch an der Grenze zwischen den USA und Kanada. War es ein Terroranschlag?

Einige Stunden nach dem Vorfall haben die Behörden erst mal entwarnt: Laut den Ermittlern kann eine Bombe als Ursache ausgeschlossen werden. Es ist aber trotzdem noch nicht safe, dass es kein Terroranschlag war. DafĂŒr ist demnach noch zu viel unklar. Was klar ist: Die zwei Personen, die im Auto saßen, sind bei der Explosion gestorben und ein Grenzbeamter hat leichte Verletzungen erlitten. Das sagte die Gouverneurin des US-Bundesstaats New York, Kathy Hochul. Die Polizei ermittelt nun.

Hier kannst du das Auto vor der Explosion sehen:

New video shows car crashing into checkpoint at the U.S.-Canadian border in Niagara Falls, killing 2 people inside the car pic.twitter.com/xTA3SZQ1fq

Ein Tag vor Thanksgiving: Auto-Explosion an der US-Grenze zu Kanada

Die Explosion ereignete sich einen Tag vor dem in Nordamerika als Thanksgiving bekannten Erntedankfest. Es ist das wichtigste Familienfest in den USA. Rund um den Feiertag am Donnerstag reisen deshalb sehr viele Menschen durch das Land.Â

"Wir sind seit dem 7. Oktober in erhöhter Alarmbereitschaft", sagte Gouverneurin Hochul mit Blick auf die Taten der Hamas-Terroristen in Israel. Auch in den USA hatte das FBI deshalb vor einer erhöhten Terrorgefahr gewarnt. Darum sei es ihr wichtig gewesen, die Menschen erst einmal zu beruhigen, so Hochul.

Mehr aktuelle News: