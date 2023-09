USA: Totkranker Mann bekommt Schweineherz eingepflanzt

So einen Eingriff gab es erst einmal - mit einem tragischen Ende. Für den Mann ist es wohl die letzte Chance.

Der 58-jährige Lawrence Faucette hatte eine unheilbare Herzkrankheit und noch weitere gesundheitliche Probleme. Sein Zustand war so schlecht, dass er keine Chance auf ein menschliches Spenderherz hatte. Doch jetzt gibt es wieder Hoffnung für ihn. Am Mittwoch wurde er in einem Krankenhaus in Baltimore operiert.

Ich werde mit allen Mitteln um jeden Atemzug kämpfen, den ich kriegen kann.

Ein Monat mit transplantiertem Schweineherz in der Brust

Schweineherz eingepflanzt: Wie geht das?

Das Besondere an diesem Schweineherz ist, dass es vorher genetisch verändert wurde. Wissenschaftler haben einige Gene ausgeschaltet, die normalerweise Abwehrreaktionen auslösen. Außerdem haben sie sechs menschliche Gene hinzugefügt, damit der Körper das neue Organ gut akzeptiert. Beim ersten Versuch ein Schweineherz in einen Menschen zu pflanzen, ist der Patient nach zwei Monaten gestorben. Damals wurde ein Virus im Schweineherz nachgewiesen.

Wie ist die Schweineherz-OP gelaufen?

Laut der "New York Times" hat das Krankenhaus gemeldet, dass Faucette sich gut erholt und sogar schon wieder mit seiner Familie spricht. Faucette und seine Frau wollen aber nicht zu viel erwarten und hoffen einfach auf etwas mehr Zeit zusammen.