Grant H. ist aus einem Knast im US-Bundesstaat Arkansas geflohen. Ihm wurde wohl einfach ein Tor geöffnet. 😳

Die verantwortliche Strafverfolgungsbehörde teilte in den sozialen Medien mit, dass der 56-Jährige am Wochenende geflüchtet sei. Dabei soll er eine Uniform getragen haben, die die eines Polizisten imitieren sollte. Ein Wächter hat ihm dann offenbar das Tor an einem Kontrollpunkt geöffnet und der Mann gelangte so in die Freiheit.

💡 Der 56-Jährige Grant H. ist Ex-Polizeichef und verurteilter Mörder. Er bekannte sich 2017 schuldig, einen Mann getötet zu haben. Außerdem wurde er wegen Vergewaltigung verurteilt. Seine Gefängnisstrafe beläuft sich auf mehrere Jahrzehnte.

USA: Mörder geflüchtet - SO sucht die Polizei nach ihm

Die Polizei sucht nach eigenen Angaben mit Hochdruck nach dem Geflüchteten. Ein Polizeisprecher hat gesagt, dass auch Hubschrauber, Hunde und Drohnen zum Einsatz kommen. Das unter anderem bergige Gelände im Norden von Arkansas stelle aber eine Herausforderung dar. Auch heftiger Regen erschwere die Suche nach dem flüchtigen 56-Jährigen.