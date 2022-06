Nach Amoklauf: Neues Waffenrecht in den USA?

Das erste Mal seit Jahren hat ein Amoklauf zur Folge, dass die Waffengesetze reformiert werden sollen.

Nach dem Amoklauf an einer Grundschule in Texas forderten viele Menschen - darunter auch Präsident Joe Biden - stärkere Waffengesetze in den Vereinigten Staaten. Nun ist geplant, dass das Waffenrecht verschärft werden soll - allerdings nur "minimal", wie die "Frankfurter Allgemeine"-Zeitung berichtete.

Kinder sterben durch Schüsse an Grundschule in Texas

Das soll sich ändern

Die Senatoren der Demokraten- und der Republikanerpartei haben sich auf Folgendes geeinigt:

Waffenverkäufer müssen in Zukunft Käufer unter 21 Jahren genauer prüfen. Dazu soll zum Beispiel geschaut werden, ob die Person, die eine Waffe kaufen will, bereits irgendwelche Vorstrafen hat.

Zusätzlich sollen US-Staaten Geld dafür bekommen, bestimmte Gesetze einzuführen, um Waffengewalt zu verhindern. Dadurch könnte es leichter werden, potenziellen Gefährdern Waffen wegzunehmen, um andere zu schützen.

Biden wollte mehr

Sowohl Joe Biden als auch viele andere Demokraten haben sich härtere Maßnahmen im Kampf gegen Waffengewalt gewünscht. Trotzdem findet der Präsident, dass die geplante Veränderung ein guter Anfang sein wird:

Offensichtlich tut es nicht alles, was ich für notwendig halte. Aber es spiegelt wichtige Schritte in die richtige Richtung wider und wäre die bedeutendste Waffensicherheitsgesetzgebung, die der Kongress seit Jahrzehnten verabschiedet hat.

