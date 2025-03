Cannabis-Gummibärchen: 11 Schüler im Krankenhaus

Ein Schüler hat die THC-Gummibärchen wohl an seine Mitschüler verteilt. Das ist bekannt!

Elf Schüler einer Schule auf Long Island, New York, wurden ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie Cannabis-Gummibärchen gegessen hatten.



Die betroffenen Schüler waren 13 und 14 Jahre alt.

Ob der Schüler, der die Gummibärchen verteilt hat, wusste, dass THC enthalten war, ist unklar.

Auch wie er an die Süßigkeiten kam, bleibt offen.

THC-Gummibärchen: Krankenhausaufenthalt nicht selten

Auch in Deutschland kommen solche Fälle immer wieder vor. Erst vor einigen Wochen mussten zwei Frauen in einem Landshuter Krankenhaus behandelt werden, nachdem sie Gummibärchen mit THC gegessen hatten. Sie hatten die Gummibärchen zwar bewusst verzehrt, wählten aber dann den Notruf.

Sind Cannabis-Gummibärchen in Deutschland legal?

Auch mit dem neuen Cannabisgesetz bleiben Edibles, also THC-haltige Gummibärchen oder Kekse, verboten. Kinder und Jugendliche sollen so geschützt werden. Eines der größten Risiken bei THC-Gummibärchen ist die Überdosierung. Die Wirkung setzt nämlich erst nach 30 bis 90 Minuten ein. Viele nehmen in der Zwischenzeit zu schnell eine weitere Dosis. Die Wirkung hält auch deutlich länger an als bei gerauchtem Cannabis.

