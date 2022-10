Dieser Deutsche ist der beste Stürmer in den USA!

Hany Mukhtar ist Torschützenkönig in der MLS geworden. Er machte...

... in 33 Spielen 23 Treffer für den Nashville SC. Der gebürtige Berliner hat damit einen großen Anteil daran, dass sein Team nach der Hauptrunde in die Playoffs eingezogen ist. Mukhtar ist der erste deutsche Fußballer, der sich die Torjägerkanone in der höchsten Fußballiga der USA geholt hat. Darauf ist er stolz:

Auch wenn der Teamerfolg über allem steht, ist so eine Einzelauszeichnung schon was sehr, sehr schönes.

Ohne Mukhtar geht bei Nashville gar nichts!

Der 27-Jährige ist der absolute MVP in seinem Team: Er war an 44,2 Prozent der Tore von Nashville direkt beteiligt. Neben seinen Treffern bereitete er noch elf Tore vor. Hat Mukhtar auch in der Bundesliga gespielt? Ja, für Hertha bestritt er 18 Profispiele. Dort gelang ihm am Anfang seiner Karrriere allerdings kein einziger Treffer.

