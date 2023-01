Hier müssen Medikamente nicht mehr an Tieren getestet werden!

In den USA wurde jetzt ein Gesetz verabschiedet, das die Verpflichtung zu Tierversuchen bei Medizin aufhebt.

Die Medikamente können ab jetzt auch von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassen werden, ohne vorher an Tieren getestet werden zu müssen. Dazu hat US-Präsident Joe Biden im Dezember ein Gesetz unterschrieben.

Nicht nur Tierschutzorganisationen feiern das Gesetz

Tierschutzorganisationen wie PETA freuen sich über diese positive Veränderung. Die Wissenschaftlerin bei der Organisation "Ärzte gegen Tierversuche", Dilyana Filipova, stellt außerdem fest:

Eine große Menge Daten stellt das Versagen des veralteten, auf Tierversuchen basierten Systems deutlich dar. […] Vor allem, weil sie nicht wirken oder erhebliche Nebenwirkungen hervorrufen.

Denn: Durchschnittlich 92 Prozent der Medikamentenkandidaten, die alle Tierversuche erfolgreich durchlaufen hätten, würden später während der klinischen Studien an Menschen aussortiert, so Filipova. In Zukunft soll also stattdessen auf Tests an menschlichen Mini-Organen, Multiorganchips oder mithilfe computerbasierter Verfahren gesetzt werden.

Und wie sieht's bei uns aus?

Die Europäische Arzneimittel-Agentur hat verkündet, diesen Schritt noch nicht gehen zu wollen. Erst müssten die neuen, alternativen Methoden überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie verlässliche Ergebnisse liefern.

