...Abgeordnete im Repräsentantenhaus. Die App darf auf keinem amtlichen Gerät installiert werden.

In einer Mitteilung steht, TikTok ist ein "hohes Risiko aufgrund einer Reihe von Sicherheitsproblemen". Fachleute glauben, dass die App auch auf anderen Geräten in den USA verboten werden könnte. In Deutschland soll TikTok nicht verboten werden.

TikTok hatte in der letzten Woche zugegeben, dass die App Daten von zwei US-Journalisten mitgelesen hat.

