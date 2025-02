Nach Trump-Dekret: trans*Personen klagen gegen Aus beim Militär

Laut Trump stünden trans*Menschen im Widerspruch zu ehrhaften Soldaten. Einige Betroffene ziehen jetzt vor Gericht.

Acht aktive und ehemalige Militärs haben sich zusammengetan und Klage eingereicht .

. Ihr Vorwurf? Laut ihnen widerspricht die Entscheidung von Trump dem Gleichheitsgrundsatz der Verfassung .

. 💡 Die US-amerikanische Verfassung garantiert jedem Bürger den gleichen Schutz - unabhängig von seinem Geschlecht oder seiner Herkunft.

Hintergrund: Donald Trump hat per Dekret entschieden, dass trans*Menschen nichts beim Militär zu suchen hätten.

Transgender-Aus beim US-Militär: Betroffene wehren sich

Die Kläger sagen, es gäbe nichts, was sie "als Transgender besser oder schlechter macht als jeden anderen Soldaten" . Viele qualifizierte Leute wären von jetzt auf gleich einfach so weg.

. Viele qualifizierte Leute wären von jetzt auf gleich einfach so weg. Auch Interessensverbände haben angekündigt, gegen das Dekret von Donald Trump vorgehen zu wollen. Das Nationale Zentrum für die Rechte von Lesben (NCLR) sagt zum Beispiel, dass die Politik laut Gesetz ihre Politik "nicht auf Missbilligung bestimmter Gruppen von Menschen gründen kann".

Nice to know: Trump wollte bereits in seiner ersten Amtszeit trans*Menschen aus dem Militär schmeißen. Die Entscheidung hing über Jahre in den Gerichten fest und wurde dann letztlich von seinem Nachfolger Joe Biden gekippt.

