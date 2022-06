USA liefern Waffenpaket an die Ukraine

Joe Biden spricht von einem Paket für 700 Millionen Dollar. Aber: Es gibt eine Bedingung.

Triggerwarnung - Krieg Der Text kann belastend oder retraumatisierend sein.

Die Ukraine soll moderne Mehrfachraketenwerfer von den USA bekommen. Das erklärt der US-Präsident in der "New York Times". Biden berichtet, dass in diesem Paket außerdem unter anderem Geschosse, Radarsysteme, Panzerabwehrwaffen vom Typ Javelin, Hubschrauber, Fahrzeuge und Ersatzteile sind.

Wir wollen keinen Krieg zwischen der Nato und Russland.

Russland darf nicht angegriffen werden

Diese Waffen seien laut Biden nur zur Verteidigung der Ukraine gedacht. Er macht klar: Mit den neuen Waffen soll keine Ziele in Russland angegriffen werden. Sonst könnte der Krieg weiter eskalieren.

