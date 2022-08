"Vabbing": Frauen wollen Männer mit ihrem Intimduft anlocken

Ja, richtig gehört! Frauen tupfen sich ihr Vaginalsekret hinters Ohr, um Männer auf sie aufmerksam zu machen. Klappt das?

Auf TikTok probieren das gerade viele junge Frauen aus, zum Beispiel "jewlieah". In mehreren TikTok-Videos erzählt sie von ihren "Vabbing"-Versuchen - und sie ist überzeugt! In einem Fitnessstudio sei ihr ein Mann besonders nah gekommen und hätte sie nach ihrer Nummer gefragt. Das Video ging viral.

Hier siehst du das TikTok:

Funktioniert "Vabbing" wirklich?

Auch die Sexologin und Autorin Shan Boodram hat die Methode schon ausprobiert. Die Vaginalflüssigkeit könne als Liebestrank dienen, heißt es in ihrem Buch. In einem Video erzählt Boodram, dass es Zeiten gegeben habe, in denen es funktioniert hätte, doch genau ließe sich das nicht bestimmen. Auch die Wissenschaft hat bisher noch kein eindeutiges Ergebnis erforschen können.

Das Prinzip dahinter: Das natürliche Scheidensekret setzt Pheromone frei– ein Sexuallockstoff und Botenstoff, mit dem vor allem Tiere untereinander kommunizieren sollen.

Kritik an "Vabbing":

Doch es gibt auch Leute, die vor diesem Trend warnen! Zum Beispiel die Frauenärztin Jen Gunter. Auf TikTok klärt sie darüber auf, dass durch die Keime im Vaginalsekret Geschlechtskrankheiten übertragen werden können. Außerdem sagte die Ärztin "The Cut", dass das Organ, mit dem Tiere Pheromone verarbeiten, bei Menschen zwar existent sei, aber "fast nutzlos".

