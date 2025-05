Vanessa Mariposa unter Drogen gesetzt!

Auf einer Party in Mallorca wurden der Influencerin und ihrer Freundin K.-o.-Tropfen ins Getränk gemischt. Das erzählt sie:

In ihrer Instagram-Story berichtete der "Ex on the Beach"-Star, dass sie und ihre Freundin drei Gläser Wein getrunken hätten, bevor sie gemerkt habe, dass etwas nicht stimmt.

Ich konnte nicht richtig laufen, übergab mich mehrmals und hatte einen totalen Filmriss – ich habe jegliche Erinnerung an die Nacht verloren. Ich dachte wirklich, ich muss sterben.

Vanessa Mariposa macht Vorfall mit K.-o.-Tropfen öffentlich Dauer 0:26 min Vanessa Mariposa macht Vorfall mit K.-o.-Tropfen öffentlich

Doch dabei blieb es nicht: Der 32-Jährigen wurde ein wertvolles Cartier-Armband gestohlen und die SIM-Karte aus dem Handy genommen. Sie ist davon überzeugt, dass die Täter laut ihr "ganz andere Absichten" mit ihnen hatten. Ihr Partner brachte sie und ihre Freundin dann ins Krankenhaus und sie bekamen die Bestätigung: Ihnen wurden K.-o.-Tropfen verabreicht.

Vanessa Mariposa will andere vor K.-o.-Tropfen warnen

Ihr Erlebnis erzählte die Influencerin unter Tränen in ihrer Insta-Story, um andere Frauen zu warnen.

Ich teile das, weil ich möchte, dass jede Frau da draußen wachsam bleibt. Vertraut niemandem blind. Lasst euer Getränk niemals unbeaufsichtigt!