Der Mann hat mit seinem Wagen mehrere Kontrollpunkte im Vatikan durchbrochen. Auch Schüsse konnten ihn nicht aufhalten.

Passiert ist das am Donnerstagabend. Zuerst soll der Autofahrer an einem Eingang zum Vatikan von der Schweizer Garde abgewiesen worden sein, weil er keine Zugangsberechtigung hatte. Dann passierte es: Der Mann gab Gas und raste mit richtig viel Speed durch zwei Kontrollpunkte in den Vatikan. Laut Medienberichten schoss ein Polizist auf einen Reifen des Autos, konnte es aber nicht stoppen. Deshalb wurde Alarm ausgelöst und alle anderen Zugänge zum Vatikan gesperrt.

Glücklicherweise bremste der Fahrer nach mehreren hundert Metern, stieg aus und ließ sich festnehmen. Er war bereits bis zum Eingang des Apostolischen Palasts gekommen. Dort kommen normal Staatsgäste an, die den Papst besuchen. Btw: Für den Papst soll es zu keinem Zeitpunkt gefährlich gewesen ein. Auch sonst wurde niemand verletzt.

Autofahrer rast auf Vatikan-Gelände: Was war der Grund?

Warum der Mann in den Vatikan gerast ist, ist noch nicht ganz safe. Eine ärztliche Untersuchung hat aber ergeben, dass der Mann wohl psychisch krank ist.

