Veganuary 2023: Wie easy das geht und worauf du achten musst

Beim Veganuary ernährt man sich den ganzen Januar nur vegan. Aber welche Vorteile hat das?

Ersatzprodukte gibt es mittlerweile für alles Mögliche: Milchprodukte, Fleisch, Fisch. Ein Umstieg ist also vor allem als frisch gebackener Veganer nicht mehr ganz so schwierig, weil einzelne tierische Produkte easy ausgetauscht werden können. Oft sind Ersatzprodukte sogar gesünder, weil sie weniger Cholesterin und gesättigte Fettsäuren enthalten. Sie können in Massen aber auch ungesund sein, wenn sie wenige Nährstoffe enthalten.

Vegan für den Klimaschutz?

Eine vegane Ernährung sorgt laut Umweltbundesamt für rund 40 Prozent weniger CO2-Ausstoß pro Person im Gegensatz zu einer Ernährung mit Tierprodukten. Das ist ganz schön viel. Außerdem sorgt ein höherer Konsum von Obst und Gemüse, wie er bei Veganern der Fall ist, dafür, dass sich langfristig die Ökosysteme erholen würden, weil zum Beispiel Weideflächen wieder zu Wäldern werden könnten.

Darauf musst du achten!

Nährstoffmangel: Wer keine Milch und keine Eier zu sich nimmt, sollte sich mit Nährstoffpräparaten auseinandersetzen oder pflanzliche Alternativen recherchieren. Hülsenfrüchte wie Kichererbsen haben zum Beispiel besonders viele Proteine.

Ersetzen statt weglassen: Veganer sollten nicht einfach tierische Produkte weglassen, sondern diese Lebensmittel durch vegane Alternativen ersetzen. Dabei kann man sich am Ernährungskreis der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientieren.

Vitamin B12: Dieses Vitamin unterstützt unter anderem den Abbau von Fettsäuren. Pflanzliche Nahrung enthält kaum Vitamin B12, das der Körper leicht umsetzen kann. Erste Mangelerscheinungen wie Blutarmut treten aber erst nach fünf bis zehn Jahren auf. Deshalb sollte man regelmäßig vom Arzt prüfen lassen, wie gut der Körper mit Vitamin B12 versorgt ist.

Hat Corona unser Essverhalten beeinflusst?

Mehr News gibt's hier: