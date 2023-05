Canal Grande leuchtet grün - was ist da los?

Am Sonntag hat der Canal Grande in Venedig plötzlich grün geschimmert. Das hat für Aufregung gesorgt.

Die italienischen Behörden haben jetzt mitgeteilt, dass die Farbe ungefährlich ist. Das Wasser im Canal Grande leuchtet demnach knallgrün, weil ein Mittel darin ist, was man bei der Wasserinspektion oder der Höhlenforschung einsetzt.

Canal Grande in Venedig: Haben Klimaaktivisten was damit zu tun?

Die italienischen Politikerinnen und Politiker vermuten, dass die Flüssigkeit bewusst in den Kanal gekippt wurde. In letzter Zeit haben Klimaschützer in Italien viele Aktionen mit Farbe gemacht, unter anderem haben sie den berühmten Trevi-Brunnen in Rom schwarz gefärbt.

