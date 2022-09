Verdächtiger gesteht: Er hat Ayleen getötet

Der 29-jährige Tatverdächtige führte die Polizei zum Tatort und zu abgelegten Kleidungsstücken des Opfers.

Wegen der Beweislast, die eine Sonderkommission aus über 30 Polizisten gegen ihn aufgebracht hatte, gestand Jan P. nach einem mehrstündigen Verhör, dass er Ayleen getötet hat. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Durch Handydaten konnten seine Bewegungen nachverfolgt werden. Außerdem wurden persönliche Gegenstände der 14-Jährigen bei ihm gefunden. Ayleen war am 21. Juli im baden-württembergischen Gottenheim in der Nähe von Freiburg verschwunden. Später wurde sie tot in einem 300 Kilometer entfernten See im hessischen Wetteraukreis gefunden.

Wie kam es zu der Tat?

Ayleen soll wochenlang mit dem Täter gechattet haben. Weitere Angaben zur Vorgeschichte machten die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Er ist bereits wegen anderer Sexualstraftaten vorbestraft. Ihm werden nun sexuelle Nötigung und Mord, um den Missbrauch zu verheimlichen, vorgeworfen.

