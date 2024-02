Verdi-Streik bei Lufthansa beendet

Der Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals ist offiziell beendet - an den Flughäfen in München und Frankfurt wird heute Vormittag aber noch mit einigen Flugausfällen gerechnet. Laut Lufthansa können rund 30 Maschinen nicht starten. Am Montag gehen dann die Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi weiter. Verdi hat schon mit neuen Streiks gedroht, sollte die Lufthansa ihr Angebot nicht nachbessern.