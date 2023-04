Die Gewerkschaft Verdi hat wieder zum Streik aufgerufen. Hier checkst du, wo es Probleme bei Bus und Bahn geben könnte.

Am Mittwoch sind Aktionen in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern geplant. In BW wurden laut Verdi 1.800 Mitarbeiter aufgefordert, an diesem Tag nicht zu arbeiten. In diesen Gebieten musst du damit rechnen, dass der Busverkehr nur eingeschränkt läuft:

Kraichgau Wiesloch

Hohenlohe

Main/Tauber

Mittelbaden

Markgräflerland

Weil am Rhein

Landkreise Zollernalb

Sigmaringen

Reutlingen

Biberach

Tübingen

Wenn du am Mittwoch mit der Bahn fahren willst, könnte es bei diesen Netzen Probleme geben:

Ortenau

Ulmer Stern

Zollernbahn

Schwarzwälder Ring

Warum soll gestreikt werden?

Verdi fordert: Die monatlichen Löhne und Gehälter für die Beschäftigten sollen für die nächsten zwölf Monate um 550 Euro erhöht werden. Azubis sollen 250 Euro mehr bekommen. Das hatten die Arbeitgeber bei einer ersten Verhandlungsrunde in der letzten Woche abgelehnt. Verdi verlangt außerdem bessere Arbeitsbedingungen, damit wieder mehr Leute in den Betrieben arbeiten wollen.