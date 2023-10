Mann crasht in mehrere Autos und flüchtet 😨

mit Whatsapp teilen

Der 28-Jährige ist an einer Kreuzung in Ludwigsburg frontal in ein anderes Auto gekracht - und direkt abgehauen.

Dabei wurde zum Glück niemand verletzt, aber: Der Dude, in dessen Auto er reingefahren ist, hat das nicht auf sich sitzen lassen und ist ihm direkt hinterher. Ludwigsburg: Das ist nach dem Crash passiert Unterwegs hat der Flüchtende noch weitere Autos beschädigt. Dabei hat er auch mehrere eigene Autoteile verloren. Als die Polizei ihn später in seiner Wohnung gestellt hat, hatte er fast zwei Promille im Blut. Sein Führerschein wurde erstmal einkassiert und sein Auto sichergestellt. Insgesamt hat er einen Schaden von 20k verursacht.