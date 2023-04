Die Polizei wollte den Mann am Montagabend in Kaiserslautern kontrollieren. Der hatte darauf aber gar keinen Bock ...

… und flüchtete mit seinem E-Scooter über mehrere Straßen in der Innenstadt. Die Polizisten verfolgten ihn und sahen gerade noch, wie er seinen Roller abstellte. Dann rannte der 20-Jährige zu Fuß weiter. In einem Innenhof kletterte er auf ein Dach und verschwand. Danach folgte der Fail: Die Polizisten fanden den Flüchtigen versteckt in einer Mülltonne. Er wurde festgenommen.

Stand der 20-Jährige unter Drogen?

Davon geht die Polizei aus und hat dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen. Sollten die Ermittler Drogen finden, ist der Lappen des 20-Jährigen weg.

Alkohol und Drogen auf E-Scootern ziehen oft heftige Strafen nach sich. Mehr Infos dazu findest du hier.