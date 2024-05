Damit Kinder und Jugendliche Lachgas nicht mehr als Partydroge verwenden können, wird ein Verkaufsverbot gefordert.

Die Forderung kommt von der Union (CDU/CSU) im Bundestag. Der Verkauf und Konsum von Lachgas ist nicht verboten, aber kann gefährlich sein. Der Gesundheitsexperte Tino Sorge der CDU sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), dass die Gefahr einer psychischen Abhängigkeit hoch sei. Worst Case seien Ohnmacht, Lähmungen und Herzprobleme.

Lachgas als Partydroge bei Kindern und Jugendlichen

Durch ein Verkaufsverbot an Minderjährige solle verhindert werden, dass Lachgas, welches als Partydroge genutzt wird, in die Hände von Kindern und Jugendlichen gerät. Besonders in der Altersgruppe nehmen immer mehr Menschen Lachgas. Auch Hausärzte fordern, dass es strengere Regeln beim Verkauf gibt.

