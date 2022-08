Schwer verletzter Radfahrer verschwunden?!

Nach einem schweren Zusammenstoß mit einem Motorrad fehlt jede Spur vom Unfallopfer.

So soll der Fahrradfahrer am Samstagabend über den Adenauerring in Karlsruhe gefahren sein, ohne den Verkehr zu beachten. Ein Motorradfahrer stürzte, als er versuchte, ihm auszuweichen und prallte mit dem Radler zusammen. Das Opfer könnte schwere Bein- und Gesichtsverletzungen haben. Vielleicht sind diese lebensgefährlich.

Wo ist er?

Der Fahrradfahrer soll dann in den angrenzenden Wald geflüchtet sein, so die Polizei. Sie konnten ihn die Nacht nicht finden. Vermutlich konnte er trotz Verletzungen flüchten, weil er so unter Adrenalin stand.

Falls ihr was wisst, meldet euch: 0721/944840.

