Seit zwei Wochen wird der 15-jährige Dominik aus Landau vermisst. Er könnte sich im Raum Karlsruhe aufhalten.

Am 30. Januar wurde Dominik zum letzten Mal gesehen. Seitdem ist er verschwunden. Er wohnt in einer Jugendeinrichtung in Landau. Die Polizei hat bisher keine Spur von ihm und bittet deshalb die Öffentlichkeit um Hilfe. Es könnte sein, dass sich der 15-Jährige in Karlsruhe aufhält.

So sieht Dominik aus

1,85 Meter groß

schlanke Figur

längere blonde Haare

er wirkt älter als 15 Jahre

Ein Bild von Dominik hat die Polizei Rheinland-Pfalz hier veröffentlicht.

Wenn du Hinweise hast, wende dich an:

Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341/287-0

per Mail an: kilandau.k1@polizei.rlp.de

oder an jede andere Polizeidienststelle