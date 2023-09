Hessen: Vermisste 14-Jährige ist wahrscheinlich tot

Davon geht zumindest die Polizei aus, nachdem eine Leiche gefunden wurde.

In einem Waldstück bei Bad Emstal wurde die Leiche eines Mädchens gefunden. Die Polizei glaubt, dass es sich dabei um die 14-Jährige handelt, die seit Mittwoch im Kreis Kassel vermisst wird.

Junge Frau tot - War es Mord?

Ob es tatsächlich die vermisste 14-Jährige ist und was mit ihr passiert ist, ist nicht klar. Die Polizei in Kassel sagt aber, dass ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden kann. Am Freitag soll es mehr Informationen geben.

