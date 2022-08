Nach tagelanger Suche konnte die Polizei den 28-Jährigen in einem See finden.

Der 28-Jährige war bis Samstagmorgen auf dem Summerty-Festival im Seepark Pfullendorf bei Sigmaringen. Laut Polizei war er sehr betrunken. In der Nacht hatte er sich von seiner Gruppe getrennt. Um kurz nach 2 Uhr gab es einen letzten Telefonanruf. Danach fehlte jede Spur von dem Mann.

Die Polizei hat am Mittwochabend bestätigt, dass die Leiche des Vermissten in einem See in Pfullendorf gefunden wurde. Aktuell gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes.