Sollten Reiche mehr von ihrer Kohle abgeben?

Dafür wären einer Studie nach drei Viertel der Deutschen. Außerdem finden sie die Löhne nicht gerecht.

Genau so viele der 4.900 Befragten finden, der Staat sollte dafür sorgen, dass der Unterschied zwischen Arm und Reich nicht so groß ist. Das hat eine Studie der Bertelsmann Stiftung ergeben. Nur 23,7 Prozent finden, dass man in Deutschland entsprechend seiner Arbeit bezahlt wird. Das eigene Einkommen im Vergleich zum Lohn anderer finden auch nur 35 Prozent fair.

Für andere mehr zahlen? Schwierig

Die Forscher wollten noch wissen, ob die Befragten mehr Steuern zahlen würden, damit ärmere Menschen mehr Geld als Hilfe vom Staat kriegen. Nur 37 Prozent würden sich tatsächlich dafür einsetzen. Interessant: Diejenigen mit einem geringen Einkommen würden eher hierfür blechen als die, die mehr Geld zur Verfügung haben.

