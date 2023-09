Max Verstappen nimmt beim Rennen in Japan alle hops

Der Formel-1-Star sicherte Red Bull den Titel als Konstrukteurs-Weltmeister - und brauchte dafür nur 16 von 22 Rennen.

Jetzt steht der Niederländer in der Tabelle 177 Punkte über dem Zweitplatzierten Sergio Pérez. Mit einem Sieg am nächsten Wochenende in Katar kann er sich vorzeitig den persönlichen Weltmeister-Titel holen. Für das Team von Red Bull holte er mit seiner Perfomance in Japan bereits den WM-Titel.

"Max ist einfach Max" - McLaren zwei Mal auf Podest

Die Fahrer von McLaren sicherten sich gleich Platz zwei und drei beim Rennen in Japan. Lando Norris, der Zweitplatzierte, sagte:

Max ist einfach Max. Ich habe alles versucht, aber seine Pace war extrem stark im Vergleich zu allen anderen.

Und was ist mit Lewis Hamilton?

Der Mercedes-Rennfahrer landete in Japan auf Platz 5. Er findet den Rückstand seines Teams "definitiv besorgniserregend". Es sei immer etwas schockierend, den Abstand auf dem Papier zu sehen.

