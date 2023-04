Beim Spiel des FC Bayern München gegen Hoffenheim waren die Spuren der Kabinenschlägerei bei Leroy Sané noch zu sehen.

Sadio Mané und der DFB-Star gerieten nach der heftigen 0:3-Niederlage in der Champions League gegen Manchester City am Dienstag aneinander. Mané boxte Sané ins Gesicht. Gegen Hoffenheim war die angeschwollene Lippe noch klar zu erkennen.

Hat gesessen😧#Sané #Mané #FCBayern #FCBTSG pic.twitter.com/2kUaTbnJLV

Hoffenheim und Stuttgart nehmen Bayern und Dortmund hops

Am Samstagnachmittag lief es für die Münchner gegen die TSG Hoffenheim wieder nicht gut. Die Badener erkämpften sich ein 1:1-Unentschieden. Ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf für die TSG.

SOOOOOOOOOOOO VERDIENT!!!! #FCBTSG pic.twitter.com/Incm17kVxv

Das Ende beim Spiel in Stuttgart kann man gut und gerne als wahnsinnig bezeichnen. Der VfB machte in Unterzahl durch ein Tor von Silas in der 97. Minute das 3:3 gegen Dortmund! Krass: Der BVB hatte selbst erst in der 92. Minute das 3:2 geschossen. Torschütze war Gio Reyna. Durch das Unentschieden rücken die Stuttgarter in der Tabelle wieder einen Platz hoch und stehen jetzt auf dem 16. Rang, dem Relegationsplatz.