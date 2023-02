VfB Stuttgart schreibt Eigentor-Geschichte

Beim 2:1-Sieg im Pokal-Achtelfinale gegen den SC Paderborn hat der VfB ein Eigentor aus 48 Metern geschossen.

Damit haben die Stuttgarter einen neuen Rekord aufgestellt: Noch nie wurde im DFB-Pokal ein Eigentor aus so großer Entfernung erzielt.

Unglücksrabe Mavropanos

Der "Torschütze" des kuriosen Treffers war VfB-Verteidiger Konstantinos Mavropanos. Er wollte Stuttgart-Keeper Florian Müller anspielen, doch der stand etwas neben seinem Tor und konnte den Rückpass so nicht erreichen.

Trotz des Eigentors in der vierten Minute gingen die Stuttgarter als Sieger vom Platz und stehen nun im Viertelfinale. Die Schwaben drehten das Spiel spät: In der 86. Minute erzielten sie den Ausgleich durch Gil Bastiao Dias. Serhou Guirassy machte den Siegtreffer in der 95. Minute.

Auch Union weiter

Das zweite Achtelfinale am Dienstagabend gewann Union Berlin mit 2:1 gegen den VfL Wolfsburg.

