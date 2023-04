Der Bundesligist steckt heftig in der Krise. Jetzt trennt sich der Verein von Labbadia und Sebastian Hoeneß übernimmt.

Die VfB-Bosse entschieden am Montag endgültig, dass der Trainer gehen muss. Laut Verein ist ein neuer Impuls im Abstiegskampf nötig.

Richtig miese Bilanz

Auslöser für die Trennung war wohl die erneute Bundesliga-Pleite am Wochenende. Mit 0:3 ging der VfB gegen Union Berlin unter. Für Labbadia lief es in seinen 120 Tagen bei den Stuttgartern überhaupt nicht. In elf Bundesligaspielen gewann sein Team nur einmal. Aktuell steht der Verein mit 20 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Hoeneß übernimmt

Er hatte seine letzte Bundesliga-Station als Trainer bei der TSG Hoffenheim. Bei den Schwaben unterschreibt er einen Vertrag bis Sommer 2025!

Für Hoeneß wird es direkt ernst: Am Mittwochabend spielen die Stuttgarter beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg um den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale.