VfB Stuttgart on Fire: DIESEN Bundesliga-Rekord hat Guirassy gebrochen

Der VfB Stuttgart steht vorübergehend an der Tabellenspitze der Bundesliga. Stürmer Serhou Guirassy rasiert komplett.

Beim 3:1-Heimsieg am Samstagnachmittag gegen den VfL Wolfsburg hat Guirassy alle drei VfB-Buden erzielt. Die Tore hat er in der zweiten Halbzeit innerhalb von 15 Minuten (!) gemacht - ein lupenreiner Hattrick. Als er in der Nachspielzeit ausgewechselt wurde, hat ihn das ganze Stadion gefeiert.

Auch auf Insta sind die Fans richtig happy. In den Kommis unter einem VfB-Post wird Guirassy "Legende" oder "Goat" genannt:

Guirassy trifft und trifft: Jetzt sieht sogar Lewy alt aus!

An den ersten sieben Spieltagen hat Guirassy schon 13 Tore gemacht. Damit stellt er einen Bundesliga-Rekord auf. Kein anderer Spieler hatte nach sieben Spieltagen so viele Treffer auf dem Konto. Den bisherigen Rekord hielt Robert Lewandowski: Er hat in den ersten sieben Spielen der Saison 2020/2021 elf Mal getroffen.

13 - Serhou Guirassy scored his 13th goal of the season, setting a new Bundesliga record - every other player had managed a maximum of 11 goals after seven matchdays of a BL season. GOALrassy. @Guirassy_19 pic.twitter.com/OFuw2PDLVi

Was sagt Guirassy? Der 27-Jährige bleibt in einem Interview nach dem Spiel bescheiden und zeigte sich dankbar. Dass er gerade so heftig in Form sei, liege auch an der Mannschaftsleistung. Er hofft, dass der VfB so "weitermacht".

