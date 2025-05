Schock-Video eines deutschen Youtubers sorgt für Ärger in Frankreich

In dem Video sieht man, wie in Nîmes Drogen verkauft werden und Leute mit Waffen herumlaufen. Das gefällt nicht jedem.

Die Stadt Nîmes spricht von einem "schockierenden Video" und sagt, dass es inszeniert sei. Der französische Innenminister Bruno Retailleau will deshalb am Freitag nach Nîmes kommen. Dort möchte er in dem Problemviertel aus dem Video mit der Polizei sprechen.

Das Aufreger-Video des deutschen YouTubers "Lucky Luke030" ist inzwischen nicht mehr frei abrufbar.

YouTube-Video über Nîmes: Nicht alle regen sich auf

Die Empörung über das Video teilt nicht jeder. "Es gibt ihn wirklich, diesen Abschaum und die damit verbundenen Kugeln, Toten und Verletzten", schreibt ein Nutzer auf X. "Aber es ist immer einfacher, das Offensichtliche zu leugnen, denn so brauchen diejenigen, die gegen den Drogenhandel kämpfen sollten, weiterhin nichts tun", heißt es dort außerdem.