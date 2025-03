"Video Game Hall of Fame": DIESE Games sind nominiert

Auf der diesjährigen Shortlist befinden sich Games wie "Angry Birds", "Quake" und "CoD4". Bis zum 13. März kannst du noch mitvoten.

Das "Strong National Museum of Play" in Rochester, New York, hat dieses Jahr insgesamt 12 Spiele auf die Shortlist gepackt:

Age Of Empires

Angry Birds

Call Of Duty 4: Modern Warfare

Defender

Frogger

Goldeneye 007

Golden Tee Golf

Harvest Moon

Mattel Football

NBA 2K

Quake

Tamagotchi

"World Video Game Hall of Fame": Call of Duty 4 und Co. stehen zur Auswahl

Seit 2015 gibt es die "World Video Game Hall of Fame". Seitdem wählen die Mitarbeiter des "Strong National Museum of Play" jedes Jahr Videospiele aus, die in die Hall of Fame gehören könnten. Dabei entscheiden folgende Kriterien über die Aufnahme: Einfluss, Status als Ikone, Langlebigkeit und geografische Reichweite. Wer es letztendlich schafft, entscheiden die Fans. Dieses Jahr läuft das Voting noch bis zum 13. März .

"Video Game Hall of Fame": Diese Spiele sind schon dabei

In der Hall of Fame finden sich vor allem Spiele, die den Grundstein für ihre Nachfolger als Klassiker gelegt haben. Darunter sind: Resident Evil, Super Mario Bros. und Legend of Zelda. Insgesamt sind es über 1000 Spiele. Die drei Spiele mit den meisten Votes in diesem Jahr werden dann im Mai in die Hall of Fame aufgenommen.