Ist Zocken am PC beliebter als auf der Konsole?

Der Gaming-Riese Activision Blizzard hat jahrelang mit Konsolen-Games den größten Umsatz gemacht. Inzwischen nicht mehr:

Beim Gaming-Publisher Activision Blizzard konnte die PC-Sparte in den letzten Monaten mehr Umsatz machen als Xbox, PlayStation, Switch und Co. zusammen. Das geht aus dem aktuellen Geschäftsbericht hervor. Diesen Trend gibt es schon seit Mitte 2022. Nice to know 💡: Activision-Blizzard macht Spiele wie zum Beispiel "Call of Duty", "Overwatch" oder "World of Warcraft".

Bedeutet das wirklich, dass lieber am PC gezockt wird?

Nein. Der Grund? Bei Umsätzen geht es um Geld. Und das bedeutet, dass zum Beispiel kostenlose Angebote gar nicht berücksichtigt werden oder dass niemand die Spielzeiten gecheckt hat. Neben Activision Blizzard gibt es außerdem noch viele andere erfolgreiche Firmen, die Spiele entwickeln und vertreiben. Darunter zum Beispiel Electronic Arts mit Games wie "FIFA", "Die Sims" oder "Battlefield". Dort sehen die Zahlen ganz anders aus: EA macht nämlich mehr als doppelt so viel Umsatz mit Konsolenspielen als mit PC-Games - vor allem durch In-Game-Käufe in "FIFA".

Mobile Games sind die #1

Laut einer aktuellen Marktanalyse gibt es rund 3,7 Milliarden Gamer weltweit, die regelmäßig zocken. Außerdem kam raus: Nur einer von zehn Gamern spielt auf Konsole oder PC! Der Rest ist auf dem Smartphone unterwegs.

