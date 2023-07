In diesen Bereichen werden viele Lehrlinge gesucht

Bau, Lagerwirtschaft, Handel - hast du schon mal drüber nachgedacht, eine Ausbildung in diesen Bereichen anzufangen?

Dann stehen jetzt die Chancen besonders gut einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Im Juni waren in Deutschland 256.000 Stellen unbesetzt. Auf der Gegenseite haben 147.000 Personen noch einen Platz gesucht.

Besonders viele Lehrlinge werden in der Lagerwirtschaft, in Metallberufen, im Bau, im Lebensmittelbereich und in der Fahrzeugführung gesucht. Auch im Handel werden noch 40.000 Personen gesucht, die Verkäuferin und Verkäufer werden wollen. Im Handwerk sind ebenfalls noch 36.000 Lehrstellen unbesetzt.

Mehr Artikel über Job und Geld: