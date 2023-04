Kein Internet? Für SO viele Mädchen ist das normal!

90 Prozent der Mädchen in Entwicklungsländern haben keinen Zugang zum Internet. Bei Jungs sind es 78 Prozent.

Auch in Ländern mit unterem und mittlerem Einkommen gibt es Unterschiede, wie aus einem UNICEF-Bericht hervorgeht. Während dort 61 Prozent der Jungen das Internet nutzen, sind es lediglich 38 Prozent der Mädchen. Gerade mal ein Drittel der Mädchen in diesen Regionen kann eine Datei kopieren oder eine Mail verschicken, heißt es.

Woran liegt das?

Dem UNICEF-Bericht zufolge liegt das nicht nur an technischen Voraussetzungen, sondern auch an den Familien. In ein und demselben Haushalt hätten oft eher Jungen ein Mobiltelefon als Mädchen.

Das sind die Folgen, kein Internet haben: