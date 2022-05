Nach Beinahe-Crash verfolgt und geschlagen!

Ein 23-Jähriger wurde wohl wegen seiner Fahrweise Opfer von Gewalt. Die Täter werden gesucht.

Die Polizei beschreibt die Tat so:



Der 23-Jährige wäre wohl beinahe in einen Unfall verwickelt gewesen. Es ist aber nichts passiert.

Doch zwei Unbekannte wurden so wütend, dass sie den 23-Jährigen bis zu seiner Arbeitsstelle verfolgt haben.

Dort beschimpften sie ihn.

Dann hielt ihn einer der beiden Unbekannten am Kopf fest, der andere schlug zu - in den Bauch.

Ein Zeuge ging dazwischen. Die Täter flüchteten.

Du willst helfen?

Die Polizei sucht nun nach den Tätern. Passiert ist das am Freitagabend gegen 19:45 Uhr in der Bärenstraße in Schwenningen. Die beiden Gesuchten waren nach Angaben der Polizei in einem roten Audi mit VS-Kennzeichen unterwegs. Sie sollen etwa 35 Jahre alt sein. Der Fahrer wird so beschrieben: 1,75 Meter groß, Glatze, auffällig blaue Augen, Dreitagebart, Lederjacke. Der Beifahrer: 1,80 Meter, groß und kräftig, braun-blonde Haare, langer Bart, braune Jacke.

Wenn du etwas gesehen hast, kannst du sich bei der Polizei unter 07720/85000 melden.

