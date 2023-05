Fall Vinicius Junior: Polizei nimmt junge Leute fest

Vinicius Junior wurde beim FC Valencia rassistisch beleidigt. Jetzt ermittelt die Polizei - und nimmt Verdächtige fest.

Laut den Behörden wurden in Valencia drei Jugendliche in Gewahrsam genommen, die den Real-Madrid-Star im Stadion beleidigt haben sollen. Die Verdächtigen mussten eine Aussage machen und durften dann wieder gehen - müssen aber zur Vorladung erscheinen, so ein Polizeisprecher zur Nachrichtenagentur AFP. Außerdem sucht die Polizei nach weiteren möglichen Tätern.

Rassismus-Skandal in Valencia: Was ist passiert?

Es lief die 70. Minute zwischen dem FC Valencia und Real Madrid am Sonntag. Auf dem Spielfeld hatten Valencias Eray Cömert und Vini Jr. einen kleinen Streit. Daraufhin gab es von den Rängen offenbar rassistische Beleidigungen gegen den Brasilianer. Der 22-Jährige ging Richtung Tribüne und zeigte auf einen Fan:

Spiel wurde zehn Minuten unterbrochen

Der Schiedsrichter unterbrach das Spiel. Außerdem machte der Stadionsprecher eine Ansage. Er forderte die Fans auf, mit den Beleidigungen aufzuhören. Dann ging das Spiel weiter. Real Madrid verlor am Ende mit 0:1 durch ein Tor von Diego Lopez.

Vinicius Junior: "Rassismus ist in LaLiga normal"

Nach dem Spiel meldete sich der Real-Star, der in der Nachspielzeit noch Rot nach einer Tätlichkeit kassierte, mit einer emotionalen Ansage auf Twitter. Er schrieb unter anderem:

Die Meisterschaft, die einst Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano und Messi gehörte, gehört heute den Rassisten.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação…

Gleichzeitig stellte Vinicius klar, dass er stark ist und bis zum Ende gegen Rassisten kämpfen wird. Sein Coach, Carlo Ancelotti, wäre übrigens dafür gewesen, das Spiel komplett abzubrechen. Bei einer späteren Pressekonferenz sagte er, dass es das Rassismus-Problem schon länger gibt und endlich gehandelt werden muss:

Brasiliens Präsident schaltet sich ein

Auch der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat von der Aktion mitbekommen. Am Rande des G7-Gipfels in Japan stellte er sich hinter seinen Landsmann:

Es ist nicht fair, dass ein Junge aus armen Verhältnissen es im Leben zu etwas bringt, sich zu einem der besten Spieler der Welt entwickelt und jetzt in jedem Stadion, in dem er auftritt, beschimpft wird.

LaLiga-Boss findet Behauptungen von Vinicius Junior "unfair"

Javier Tebas, Präsident der spanischen Liga, hat Vinis Äußerungen via Twitter kommentiert. Er schreibt, dass die Vorwürfe von Vinicius Junior "unfair" seien. Weder Spanien noch LaLiga wären rassistisch und man würde "mit aller Härte" gegen Rassismus kämpfen.