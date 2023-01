Virologe sagt: Corona-Pandemie ist vorbei

Christian Drosten ist der Meinung, dass die Corona-Pandemie in Deutschland beendet ist.

Die Immunität der Menschen wird nach diesem Winter so gut sein, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen kann, so Christian Drosten. Auch eine neue Mutation erwartet er nicht. Im Gespräch mit dem "Tagesspiegel" sagte der Leiter der Virologie an der Berliner Universitätsklinik Charité:

Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-CoV-2, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei.

Experten sind sich einig - Corona ist keine Gefahr mehr

Die Einschätzung, dass es sich bei Corona inzwischen um eine Endemie handelt, teilen mehrere Experten. Zum Beispiel der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens oder Intensivmediziner Christian Karagiannidis.

Diskussion um Maskenpflicht

