Antonio Radelja von Eintracht Frankfurt hat das Finale der Virtuellen Bundesliga (VBL) gewonnen. Hier erfährst du mehr.

Im Finale gewann er mit 4:1 gegen Berkay Demirci a.k.a. "BerkayLion" vom FC St. Pauli.

Antonio war nach seinem Win natürlich mega glücklich. Der 21-Jährige sagte danach im Interview:

Ich bin super happy, kann es noch gar nicht glauben. Ich habe vermutlich noch nie so gut gespielt wie an diesem Wochenende, aber es waren auch unglaublich viele gute Spieler dabei.

Für den VBL-Titel bekommt Antonio ein nices Preisgeld von 40.000 Euro. Das Finale fand in Köln vor 800 Zuschauern statt. In der Halle waren auch ein paar Stars am Start. Eligella war beispielsweise Teil des Expertenteams bei der Twitch-Übertragung.