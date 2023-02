Über 500 Visa für Erdbebenopfer!

So viele wurden laut dem Auswärtigen Amt bis Freitag von deutschen Behörden ausgestellt.

Damit hat sich die Anzahl Visa für die Erdbebenopfer innerhalb von einer Woche deutlich erhöht.

Wie lange dürfen die Betroffenen bleiben?

429 der 528 Visa ermöglichen Aufenthalte bis zu 90 Tagen. Voraussetzung für diese sogenannten Schengen-Visa ist, dass Kinder oder Eltern des Betroffenen in Deutschland leben. Die übrigen 99 Stück gelten für den dauerhaften Aufenthalt in Deutschland - allerdings im Rahmen des Familiennachzugs. Die Mehrzahl dieser Familiennachzugs-Visa wurden an syrische Staatsangehörige ausgestellt, wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte.

Was ist der Haken?

Die Türkische Gemeinde in Deutschland findet die Verfahren für die Visa zu bürokratisch. Außerdem kritisiert sie die Beschränkung der Aufenthaltsgenehmigungen auf Angehörige ersten und zweiten Grades.

Wie kommt man an ein Visum?

Die Anträge werden in einer Annahmestelle in der Erdbebenregion in der Türkei entgegengenommen. Seit Dienstag wird dafür außerdem ein mobiler Bus genutzt. Wer seinen Pass bei dem Erdbeben verloren hat, kann sich trotzdem für das Visum melden.