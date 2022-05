Visa Vie und Long-Covid - Sie hilft jetzt Betroffenen!

Visa Vie ist jetzt Botschafterin für ein Long-Covid-Infoportal! Mit ihrer eigenen Story will sie anderen Mut machen.

In einem Insta-Post hat es Visa Vie offiziell gemacht. Sie setzt sich für das Infoportal "Health4Future" ein. Dort können sich Betroffene informieren, ihre Symptome melden und lesen, wie es anderen mit Long-Covid geht. Gerade der letzte Punkt ist auch für Visa Vie ganz wichtig. In ihrem Insta-Post schickt sie diese klare Message raus:

Ihr seid nicht allein und man nimmt euch ernst!!!💚

Ihr Ehemann hilft ihr am meisten!

In dem Post schaut die Moderatorin auch auf ihre eigene Long-Covid-Erkrankung zurück. Bei ihr ging alles im Oktober 2021 los - zwei Wochen nach ihrer Hochzeit. Einige Wochen später kam die Diagnose: Diabetes Typ-1. Visa Vie beschreibt, was ihr neben all den Behandlungen in Krankenhäusern und Praxen am meisten geholfen hat: Ihr Ehemann Savvy! Von allen Heilungsmethoden sei er die wichtigste, so Visa Vie.

Long-Covid: Vor allem Jüngere sind betroffen!