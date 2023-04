Spätestens ab 2024 sollen Kosovaren ohne Visum in die EU dürfen - das gilt auch umgekehrt für EU-Bürger.

Die Änderung hat das EU-Parlement beschlossen. Das bedeutet genau: Menschen mit kosovarischem Pass können zwei Mal im Jahr für Kurzaufenthalte bis zu 90 Tage ohne Visum in der EU bleiben und so auch EU-Bürger im Kosovo. Damit gelten bald also für den gesamten Westbalkan die gleichen Regeln.

Warum ist das so krass?

Auf dem Papier hat das Land bislang nur eine "EU-Beitrittsperspektive" und gehört nicht richtig zur EU. Der Grund: Fünf Mitgliedsländer - Spanien, Rumänien, die Slowakei, Griechenland und Zypern - erkennen den Kosovo nicht an. Das hat mit dem Serbien-Kosovo-Konflikt zu tun. Mehr dazu hier: