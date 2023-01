Vitamin D gegen die Winterdepressionen - wie viel ist gut?

Nahrungsergänzungsmittel können deinem Körper helfen. Zu viel des Guten kann dir aber auch schaden.

Laut dem Robert-Koch-Institut haben in Deutschland ein Drittel der Erwachsenen einen Vitamin D Mangel. Dabei ist es genau dieses Vitamin, das einem helfen kann, den Winter gut zu überstehen. Es unterstützt nicht nur Zähne, Knochen und Muskelfunktionen, sondern hilft auch deiner Psyche.

Vitamin D ist eng mit Serotonin verbunden

Vitamin D hilft deinem Körper, das Glückshormon zu produzieren. Einen Mangel bemerkst du also auch in deiner seelischen Gesundheit. Bevor du es jedoch einnimst, solltest du unbedingt bei deinem Arzt einen Bluttest machen. Der kann dir sagen, ob du einen Mangel hast oder vielleicht andere Faktoren vorliegen. Oft hilft auch ein täglicher Spaziergang in der Mittagssonne, denn dann kann dein Körper auch eigenes Vitamin D herstellen.

Diese Punkte sind bei der Einnahme von Vitamin D zu beachten:

Bevor du Präparate einnimmst, solltest du neben Spaziergängen auch auf deine Ernährung achten. Die richtigen Nahrungsmittel können deinen Vitaminspiegel verbessern, ohne deinen Körper zu belasten.





Ältere Menschen, Säuglinge und Menschen mit dunklerer Hautfarbe haben eher einen Mangel.

Vermeide eine Überdosis an Vitamin D! In schweren Fällen kann es deine Niere schädigen oder auch Herzrhythmusschwankungen hervorrufen.

Dosiere die Nahrungsergänzungsmittel nicht nach eigenem Ermessen, sondern immer in Absprache mit deinem Arzt.

