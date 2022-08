Vogel fliegt ins Auto und verfängt sich in Haaren - Unfall!

Eine 17-Jährige wurde beim Fahren von einem Vogel attackiert. Sie und ihre Freundin wurden leicht verletzt.

Ein Greifvogel - genauer gesagt ein Mäusebussard - flog durch das geöffnete Fenster in das Auto der Österreicherinnen. Dort verfing sich das Tier in den Haaren der 17-Jährigen. Sie erschrak so sehr, dass sie das Auto gegen eine Mauer fuhr.

Vogel braucht Hilfe!

Die beiden Frauen wurden leicht verletzt. Konnten aber aus dem Unfallauto aussteigen. Der Vogel brauchte allerdings noch Hilfe: Ein anderer Autofahrer hielt an und befreiet das Tier aus den Haaren der 17-Jährigen.

