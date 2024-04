Volleyball: MTV Stuttgart wieder Meisterinnen 🏐

Die Volleyballerinnen des MTV Stuttgart haben das entscheidende Finalspiel in Schwerin gewonnen.

Es ist der dritte Deutsche Meistertitel in Folge f├╝r die Stuttgarterinnen. Das Team von Trainer Konstantin Bitter gewann am Sonntag das entscheidende f├╝nfte Spiel der "Best of Five"-Finalserie mit 3:1 (17:25, 25:20, 25:13, 25:13).

Ich kann nicht stolzer sein auf diese Mannschaft heute, weil das die letzten K├Ârner waren, die wir noch hatten aus dieser Saison.

Nach dem Sieg lagen sich die Stuttgarterinnen jubelnd in den Armen. Danach feierten sie mit den mitgereisten Fans in der ausverkauften Arena.

